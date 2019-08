Einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden verursacht hat ein unbekannter Autofahrer - und ist dann einfach davongelaufen. Laut Pressebericht ging am Mittwoch gegen 3 Uhr in der Früh bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein Notruf über einen Verkehrsunfall auf der A 9 am Nordkreuz in Richtung Nürnberg ein, bei dem ein Fahrzeug in die Leitplanke gefahren sei, wie der Zeuge berichtete. Die Suche nach einer Unfallstelle durch die Polizei verlief allerdings zunächst ergebnislos. Eine Streife stieß dann auf der Überleitung zur A 99 in Richtung Stuttgart - und wie sich später herausstellte - etwa zwei Kilometer von der Unfallstelle entfernt, auf einen stark beschädigten Wagen. Davor stand der vermutliche Fahrer, der bei Eintreffen der Polizei sofort zu Fuß in Richtung Werner-Heisenberg-Allee flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera und mehrere Streifen des Präsidiums München im Einsatz waren, entwischte der Unbekannte. An den Einrichtungen der Autobahn entstand ein Schaden von 20 000 Euro, am Pkw von 30 000 Euro. Ob der Unfallverursacher verletzt wurde, ist nach Polizeiangaben nicht bekannt.