Bei einem Unfall in der Halle einer Reitschule in Garching ist eine 18-jährige Münchnerin so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall am frühen Donnerstagabend. Bei einem Stundenwechsel der Reitschule bereitete eine 13-jährige Pferdeführerin sich und ihr Pferd auf das Verlassen der Halle vor. Die 18-Jährige betrat in diesem Moment mit einem Pony, zwei weiteren Reitschülern und zwei Betreuern die Halle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte die 18-Jährige ihr Pony hinter dem Pferd der 13-Jährigen vorbei. Das Pferd trat nach hinten aus und traf die 18-Jährige am Kopf, sodass diese bewusstlos zu Boden ging. Betreuerinnen leisteten umgehend Erste Hilfe und riefen einen Notarzt, der die junge Frau versorgte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei München ermittelt.