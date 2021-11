Ein Kipplaster und ein Kleinwagen sind am Montagmittag an der Kreuzung der Münchner Straße mit der Bundesstraße 471 in Garching kollidiert. Der Fahrer des Kleinwagens, ein 76-jähriger Mann aus dem Landkreis München, wurde verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Der Lenker des Kipplasters blieb unverletzt. Beide Fahrer wollten die Kreuzung geradeaus überqueren, der Laster auf der Bundesstraße, der Kleinwagen auf der Münchner Straße. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, war die Ampelanlage zu diesem Zeitpunkt gestört und zeigte kein Signal. Die Vorfahrt war somit durch die vorhandenen Verkehrszeichen geregelt - die für den Lasterfahrer Vorfahrt gewähren zeigten. Die Münchner Straße war nach dem Zusammenstoß für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Polizei ermittelt.