Garching:Schwerer Unfall mit Motorradfahrer

Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Freising und seine 13-jährige Tochter sind am Samstag in Garching von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren Vater und Tochter mit dem Krad auf der Freisinger Landstraße in Richtung Garching Forschungszentrum unterwegs, als ein 39-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem Wagen Richtung Ismaning fuhr nach links in den Römerhofweg abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß . Bei dem Unfall brach sich der Motorradfahrer die Hüfte und erlitt innere Verletzungen. Auch seine Tochter wurde schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.