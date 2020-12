Schwere Verletzungen am Bein hat sich ein 48 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall in Garching-Hochbrück zugezogen. Nach Polizeiangaben war der Lastwagenfahrer am Mittwochmorgen auf einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße damit beschäftigt, seinen Transporter mit Waren zu beladen, als der von ihm genutzte Hubwagen von der Ladebühne fiel. Der Lkw-Fahrer musste ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.