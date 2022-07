Der Landkreis will in Garching 300 Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine errichten. Die Stadt fordert Beistand bei der Beschulung.

Von Irmengard Gnau, Garching

Hilfsbereitschaft und Solidarität gegenüber Geflüchteten sind in Garching vorhanden, das unterstrichen alle Fraktionen in der jüngsten Debatte des Stadtrats. Und das beweisen auch die Zahlen: Allein 220 Geflüchtete aus der Ukraine sind aktuell in privaten Wohnungen in der Universitätsstadt untergekommen; hinzu kommen zehn Ukrainerinnen und Ukrainer in staatlichen Unterkünften und 189 Menschen, die aus anderen Staaten geflohen sind. Gleichwohl ließen die kommunalpolitischen Vertreter einige Zweifel am Plan des Landratsamts erkennen, nun noch eine weitere große Unterkunft in Garching zu errichten.

Es geht um ein zusätzliches Containergebäude mit Platz für 300 Personen, das auf dem freien Feld an der Kreuzung Professor-Angermair-Ring/Auweg entstehen könnte. Angesichts der hohen Zahl an geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern im Landkreis München - aktuell sind dem Landratsamt 5127 Menschen gemeldet - und des andauernden Krieges, sucht die Kreisbehörde händeringend nach weiteren Standorten für staatliche Unterkünfte. Denn noch ist ein Großteil der Ukrainer privat untergebracht, doch ist zu erwarten, dass viele nicht ewig in diesen Quartieren bleiben können. Dann ist der Staat am Zug, der die Aufgabe der Unterbringung an den Kreis delegiert. Sieben große Unterkünfte hat der Landkreis aktuell in Planung, mit Garching wären es acht - mit einer Kapazität von insgesamt 1732 Plätzen. Hinzu kommen 220 Plätze in kleineren Wohnanlagen.

Einen konkreten Bauantrag hat das Landratsamt in Garching noch nicht eingereicht, die Leiterin des Referats für Ausländerrecht und Integration, Irene Kahlert, und ihre Kollegen warben jedoch beim Stadtrat um Verständnis. Das brachten die Garchinger Kommunalpolitiker zwar auf. Jedoch wies das Gremium geschlossen auf ein großes Problem hin: die Frage der Betreuung und Beschulung der geflüchteten Kinder aus der Ukraine, deren Anteil mit etwa 2100 im Landkreis sehr hoch ist. An den Garchinger Schulen sind bereits mehr als 30 ukrainische Schüler gemeldet, die unter dem Jahr aufgenommen wurden. Die Schulen bräuchten hier mehr Unterstützung und ein Konzept vom Schulamt, so die Forderung. Garching könne der weiteren Unterkunft nur zustimmen, wenn die Frage der Beschulung für das neue Schuljahr geklärt sei, unterstrich Bastian Dombret (FDP) stellvertretend.

Der Kreistag wird sich am Montag ebenfalls mit dem Thema der Unterkünfte befassen.