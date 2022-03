Auch in der Stadt Garching wollen Engagierte ein Zeichen für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine setzen: Die beiden Stadträtinnen Gerlinde Schmolke (SPD) und Daniela Rieth (Grüne) rufen für kommenden Sonntag, 13. März, ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einem Friedensspaziergang auf. Angesichts der nicht mehr für möglich gehaltenen militärischen Gewalt mitten in Europa und der Flucht von Hunderttausenden Frauen und Kindern sei es ihnen enorm wichtig, für den Frieden Position zu beziehen, so die Initiatorinnen. Die ukrainischen, aber auch die russischen Menschen in Garching sollten spüren, dass ihre Situation der Stadtgesellschaft nicht egal ist. "Unsere Solidarität bekunden wir mit allen derzeit vom Krieg beeinträchtigten Menschen, insbesondere mit allen Frauen, Müttern und Großmüttern, die aktuell um ihre Kinder, Ehemänner und Söhne bangen", heißt es im Aufruf. In Garching leben Menschen aus mehr als 100 Nationen. Der Spaziergang beginnt um 15 Uhr mit einer Friedenskundgebung am Rathausplatz und führt anschließend zum Bürgerpark.