1. Juli 2019, 21:39 Uhr Garching TU zahlt für Umfahrung

Für den Bau einer Ortsumfahrung des Echinger Gemeindeteils Dietersheim könnte ein entscheidender Durchbruch erzielt sein. Die TU München hat sich jetzt zur Kostenbeteiligung bei der Planung verpflichtet. An diese Finanzierungszusage hatte die Stadt Garching ihren Einstieg in die gemeinsame Planung mit Eching geknüpft. Eching und Garching wollen die seit Jahrzehnten geplante Verlegung der Staatsstraße aus Dietersheim gemeinsam eine große Lösung umsetzen. Die Ortsumfahrung soll südlich des Ortes nicht wieder die bestehende Trasse der Staatsstraße erreichen, sondern auf komplett neuer Route westlich der bestehenden Straße bis zur Autobahnanschlussstelle Garching-Nord geführt werden. So will Garching langfristige Erweiterungsmöglichkeiten für den Forschungscampus nach Westen hin schaffen. Weil die TU Hauptnutznießer wäre, hat der Garchinger Stadtrat seine Beteiligung an dem Projekt stets daran geknüpft, dass sich auch die Uni finanziell engagiere. Das wurde nun schriftlich fixiert. Für eine Machbarkeitsstudie der kompletten Straßenverlegung wolle die TU demnach 50 Prozent der Kosten übernehmen, sagte Echings Bürgermeister Sebastian Thaler. Eine Zustimmung des Garchinger Stadtrats werde noch für Juli erwartet.