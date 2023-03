Die Werkfeuerwehr auf dem Forschungscampus der Technischen Universität München (TU) in Garching kann künftig mit mehr Personal planen. Im Entwurf des bayerischen Staatshaushalts für das laufende Jahr 2023 sind fünf zusätzliche Stellen für die Feuerwehr vorgesehen. Bislang war die stets ausreichende Besetzung der Einsatztruppe durch den Einsatz von Leihkräften eines externen Dienstleisters sichergestellt worden.

Die Werkfeuerwehr der TU existiert seit Ende der Siebzigerjahre, als der Forschungscampus in Garching um Fakultäten wie jene für Chemie, Biologie und Geowissenschaften vergrößert wurde. Sie ist für das etwa 4,5 Quadratkilometer große Gelände mit allen Einrichtungen zuständig, darunter auch für den Forschungsreaktor FRM II. Da die Werkfeuerwehr mit der TU einer staatlichen Universität untersteht, sind die Feuerwehrleute auf dem Campus Beamte des Freistaats Bayern und nicht wie bei anderen Berufsfeuerwehren kommunale Angestellte. Über den Stellenplan hat also der Landtag in seinem Staatshaushalt zu entscheiden.

Die Grünen hatten die Aufstockung im Landtag gefordert

In den laufenden Beratungen wurde nun deutlich, dass zu den derzeit 61 Stellen bei der Werkfeuerwehr in diesem Jahr fünf weitere dazukommen sollen. Dies hatten die Grünen im Landtag bereits mehrfach gefordert. Mit dieser Stellenanzahl kann die Werkfeuerwehr aus eigener Kraft alle ihre Fahrzeuge rund um die Uhr besetzen. Bisher war dazu die Verstärkung durch externe Kräfte notwendig. Diese Variante lief zwar nach Angaben des Kommandanten problemlos ab, sie verursachte jedoch Kosten von jährlich etwa 500 000 Euro; die neuen Stellen kommen den Staat deutlich günstiger.