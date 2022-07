So soll das Siemens Technology Center in Garching nächstes Jahr aussehen. Die Eröffnung wird im Herbst 2023 angepeilt.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu SAP errichtet Siemens in Garching ein neues Technology Center. Es ist ein weiteres Puzzleteil im "Industry on Campus"-Konzept der TU München.

Von Bernhard Lohr, Garching

Wenn ein Staatsminister bei einem Richtfest dem Bürgermeister den Gag klaut, dann wird aus einer in den Raum geworfenen Sottise langsam Ernst. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) sagte vor dem Publikum aus der Vorstandsetage des Siemens-Weltkonzerns am Montag, dass man in Wissenschaftskreisen bald von "München bei Garching" reden werde. Einen Beweis für die mächtige Entwicklung der kleinen, aber mehr und mehr Exzellenz ausstrahlenden Universitätsstadt im Norden Münchens sah Blume in dem entstehenden "Siemens Technology Center", das für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag direkt neben dem Forschungs- und Entwicklungscampus des Software-Konzerns SAP in die Höhe wächst. Mehr als 450 Beschäftigte des Technologie-Konzerns sollen dort von Herbst 2023 an Zukunftstechnologien entwickeln; gemeinsam mit 150 Studierenden.

Die Zukunft war bei dem Treffen auf der Baustelle am Montagvormittag das große Thema. Gerade vor dem Hintergrund der Gegenwart, die sich durch den Krieg in der Ukraine und den Klimawandel eher deprimierend darstellt, versuchten alle, demonstrativ Optimismus zu verbreiten. Blume sagte, jetzt müsse Deutschland und zuvorderst natürlich Bayern in die eigenen Stärken investieren. Nichts beschreibe die Zeitenwende besser als das - und wenn "zwei internationale Champions" wie Siemens und die Technische Universität München in Garching zusammenrückten.

Es ist wie bei SAP ein weiteres Beispiel für das von TU-Präsident Thomas Hofmann vorangetriebene Konzept der "Industry on Campus". Es gelte, Brücken zwischen Wissenschaft und forschenden Unternehmen zu bauen und einen "Hub des Wissens" zu kreieren, sagte Hofmann. Schon sein Vorgänger Wolfgang Herrmann hatte dazu den Grundstein gelegt: Die Idee, die Technologie-Vorreiter von Siemens von München-Perlach nach Garching zu holen, hat dieser bei einem Sommergespräch in der Siemens-Zentrale am Wittelsbacher Platz vor etwa sechs Jahren aufgebracht, wie Ludgar Meyer, Technologie-Chef bei Siemens, erzählte. Noch hat Meyer 900 Mitarbeiter in München-Perlach sitzen, von denen ein Großteil bald umziehen wird.

Detailansicht öffnen Wissenschaftsminister Markus Blume spricht von einem "fruchtbaren Boden" für die Forschung. In Garching entstehe ein "Ökosystem". (Foto: Robert Haas)

Der Neubau ist bereits als digitaler Zwilling im Netz zu besichtigen

Dabei kann die Zukunft nur dann großartig werden, wenn in der Gegenwart alle ihre Arbeit machen. Jeder begrüßte ausdrücklich den Bürgermeister der kommenden "Science-City" Garching; aber auch die Arbeiter, die mit ihren leuchtenden Arbeitswesten und Baustellenhelmen einen Kontrast zu den Anzugträgern bildeten. Kein Richtfest, bei dem nicht über Fachkräftemangel und knappe Baustoffe geredet wird: Eigentlich müssten die Arbeiter vorne stehen in der Mitte der Feier, sagte der Chef von Siemens Real Estate, Zsolt Sluitner. Die Herausforderungen seien in der Bauwirtschaft groß, betätigte Generalunternehmer Max Bögl, der heraushob, dass die Forschungsarbeit, die Siemens künftig in Garching betreiben wird, schon beim Bau des Technology Centers selbst helfe.

Detailansicht öffnen Noch steht erst der viergeschossige Betonskelettbau. Nebenan baut SAP. (Foto: Robert Haas)

Die vier Geschosse des Beton-Skelettbaus stehen bereits. 8500 Kubikmeter Beton und 1200 Tonnen Stahl wurden im ersten Bauabschnitt verbaut, der 14 000 Quadratmeter Geschossfläche umfassen wird. Ein zweiter ist mit 12 000 Quadratmetern in Planung. Errichtet wird das Ganze nach dem Vorbild eines "Digitalen Zwillings", der das Gebäude praktisch eins zu eins im Netz schon abbildet und von dem man viele Daten beziehe, wie Bögl sagte. Er sprach von "einem Blick in die Zukunft des Bauens" und attestierte seiner Branche großen Nachholbedarf bei "Standardisierung" und "Industrialisierung", um bei knappen Ressourcen nachhaltig, schnell, kostengünstig bauen zu können - ein Thema der neuen Siemens-Niederlassung.

Abgesehen von solchen Fragen will man sich im Technology Center breit den kommenden Fragen der Digitalisierung widmen, wie Siemens-Strategiechef Peter Körte erläuterte. Nicht nur er nutzte öfter den Begriff "Metaverse", den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ins Zentrum seiner Unternehmensstrategie gestellt hat. Die Welt solle als Ganzes ein Abbild im Netz finden. Korte sagte, es gehe um die Industrie der Zukunft, Simulation, Automatisierung, additive und innovative Fertigung und das Internet. Körte rief dazu auf, sich zu öffnen und sprach ein Lob der "Diversität" aus. Die Forschung und die Forschenden aus aller Welt müssten in Garching heimisch werden. Dazu passte, wie er sagte, dass alle am Projekt Beteiligten jetzt schon weltweit - virtuell als Zwilling natürlich - das Technology Center kennenlernen könnten.

Das smarte Gebäude soll im Kampf um die klugen Köpfe helfen und eine Antwort auf den Klimawandels geben. Die Wärmeversorgung soll laut Projektleiter Mario Beck über die Energie-Wende-Garching GmbH der Stadt laufen, thermisch aktivierte Zwischendecken sind geplant, eine Belüftung mit Wärmerückgewinnung sowie moderner Sensor- und Gebäudetechnik.

Detailansicht öffnen Auch wenn es keinen gezimmerten Dachstuhl gibt, eine Richtkrone muss sein: Albert Berger, Kanzler der TU München, Bürgermeister Dietmar Gruchmann, Minister Markus Blume, TU-Präsident Thomas Hofmann, Siemens-Strategiechef Peter Körte und Siemens Real-Estate-Chef Zsolt Sluitner (von links) feiern Hebauf in Garching. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Die Redner beschworen die Innovationskraft. "Hier entsteht etwas Großes", sagte Minister Blume. (Foto: Robert Haas)

Garchings Bürgermeister Gruchmann appellierte an die innovativ gestimmte Runde übrigens, sich bei regenerativen Energien mehr anzustrengen. An den Staatsminister richtete er den Wunsch, der Freistaat möge ein Grundstück für ein geplantes Windrad gleich nebenan freigeben. Bauwilligen Forschungs- und Firmengrößen signalisierte er Bereitschaft, in Richtung Autobahn Flächen zur Verfügung zu stellen. Am Rande der Veranstaltung ließ Gruchmann erkennen, dass er sich von der TU einen Abschied von ihrem mit Gas betriebenen Blockheizkraftwerk auf dem Campus wünscht. Eine zweite Geothermie-Bohrung könne die Stadt schnell bewerkstelligen.