Der Garchinger Integrationsbeirat und der SPD-Ortsverein trauern um Annemarie Ochs, 76. Die ehemalige Stadträtin, Gründerin des Arbeitskreises Asyl und mehrjährige örtliche Leiterin der VHS Nord ist in der vergangenen Woche nach langer Krankheit gestorben. Das politische Engagement von Ochs sei dadurch motiviert gewesen, dass sie sich um die Menschen habe kümmern wollen, die in der Folge des Balkankriegs Anfang der Neunzigerjahre nach Garching kamen, schreibt Dritter Bürgermeister Joachim Krause (SPD). 1992 rief Ochs den Arbeitskreis Asyl ins Leben. 1995 trat sie der SPD bei und engagierte sich zwölf Jahre lang im Vorstand des Ortsvereins als Schriftführerin. 1999 rückte Ochs für den verstorbenen Heinz-Dieter Landmann in den Stadtrat nach, dem sie bis 2008 angehörte.

Als Stadträtin setzte sie sich maßgeblich dafür ein, dass Garching einen Integrationsbeirat einberief; 2004 trat dieser erstmals zusammen. "Ihr Engagement für die neuen Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die aus der ganzen Welt kommen, sind für viele Garchinger ein Ansporn, sich zu engagieren", sagt der heutige Beiratsvorsitzende Claudio Cumani. Ochs habe nicht nur selbst geholfen, sondern früh auch die Pflicht der Kommunen erkannt, handeln zu müssen.