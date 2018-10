26. Oktober 2018, 21:52 Uhr Garching Training in den Ferien

Der Garchinger Sporttreff wird in den Herbstferien am Dienstag, 30. Oktober, gleich zweimal angeboten: Um 8 Uhr treffen sich Interessierte am Römerhof, um 18 Uhr startet das Training beim Awo-Kinderhaus am Kreuzeckweg 21. Danach geht es im November wieder mit den gewohnten Terminen weiter, die auch auf der Website www.bewegungsmoeglichkeit.de immer aktuell zu finden sind, wie Leiterin Stefanie Brayford informiert.