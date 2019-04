7. April 2019, 22:28 Uhr Garching Töpferwaren und Deko

Beim Ostermarkt der Garchinger Nachbarschaftshilfe am Samstag, 13. April, verkaufen in diesem Jahr wieder Hobbykünstler Dekoartikel, Blumengestecke, Töpferwaren und Genähtes. Der Markt findet von 11 bis 17 Uhr im Garchinger Königsgarten, Mühlfeldweg 2, statt. Anlässlich des Vereinsjubiläums der Nachbarschaftshilfe gibt es Getränke und Kartoffelsuppe zu Preisen "wie vor 50 Jahren", kündigen die Veranstalter an.