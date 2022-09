Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Freitagnachmittag im Bereich der Münchener Straße in Garching ereignet. Ein 30-Jähriger war bei seiner Arbeit auf der Baustelle abgestürzt. Ein Anwohner hatte gegen 15.25 Uhr den Mann mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden und den Notruf gewählt. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 30-Jährige aus noch ungeklärter Ursache aus großer Höhe gestürzt war und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen hatte. Er wurde vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Die Ermittlungen, insbesondere zur genauen Unfallursache, dauern noch an. Derzeit liegen laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.