Für den Dichterwettbewerb am Freitag in Garching gibt es noch Karten.

Bereits um 1200 soll es einen "Sängerkrieg auf der Wartburg" gegeben haben, an dem berühmte Dichter wie Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach gegeneinander antraten. Ob dieser sagenhafte Vorläufer aus dem Thüringer Wald mit einem heutigen Poetry Slam vergleichbar wäre? Nun, performative Elemente und bewusste Selbstinszenierungen konnten schon damals - neben der dichterischen Klasse - nicht schaden.

All diese Qualitäten sind an diesem Freitag, 13. Januar, bei der Poetry-Slam-Night in Garching natürlich auch wieder gefragt. Moderieren wird den Poetry Slam - die moderne Form des Dichterwettbewerbs wurde Mitte der Achtzigerjahre in Chicago erfunden - als Master of Ceremony der Münchner Ko Bylanzki - seines Zeichens ein Pionier und Veteran der Szene in Deutschland.

Teilnehmen werden sowohl etablierte Slammer als auch mutige Newcomer, die in diesem so lebendigen Literaturformat mit selbst geschriebenen Texten um die Gunst des Publikums wetteifern, das am Ende des Abends einen Sieger kürt. Der Kreativität sind quasi keine Grenzen gesetzt, die Bandbreite, von Prosa über Lyrik, Rap bis Comedy, ist breit gefächert - bewertet werden sowohl Inhalt der Texte als auch die Art der Inszenierung. Schauplatz des Garchinger Poetry-Slam-Abends ist das Theater im Römerhof. Karten kosten 16 Euro, Beginn ist um 16 Uhr. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.kultur-garching.de.