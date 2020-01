Die Stadt Garching lobt ihre Bürger: "Es entsteht durchaus der Eindruck, dass zum Jahreswechsel weniger geböllert und geschossen wurde als in den letzten Jahren", teilt sie mit. Nach ihrer Bitte, auf privates Feuerwerk zu verzichten, und dem Hinweis auf ein zentrales Feuerwerk am Bürgerhaus freue dies die Stadt. Seitens der Feuerwehr und der Polizei wurden keine sicherheitstechnischen Fehlverhalten bekannt. Dennoch gab es am Neujahrstag einiges wegzuräumen: Der städtische Bauhof hatt fünf Mitarbeiter im Einsatz. Die beseitigten rund 1 000 Kilo Böllermüll, die sich auf den Straßen, Plätzen und Wegen Garchings angesammelt haben.