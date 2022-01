Von Irmengard Gnau, Garching

Bekommt der Business Campus in Garching einen neuen Hingucker? Ein Unternehmen beabsichtigt offensichtlich, in dem modernen Gewerbepark im Ortsteil Hochbrück einen architektonisch interessanten Büroturm zu errichten, der unter anderem als Tagesklinik zur ambulanten und teilstätionären Behandlung von Patienten dienen kann. Der Neubau soll in dem derzeit noch unbebauten Eckgrundstück zwischen Schleißheimer Straße und der Bundesstraße B 471, unweit des U-Bahnhofs Hochbrück, in Nachbarschaft zu dem bestehenden Edeka entstehen.

Ein Entwurf für den Neubau sieht zwei ringförmige Gebäudekörper vor, die durch einen Mittelbau verbunden sind. Der südlichere, größere Gebäudering soll eine Tagesklinik beziehungsweise ein Hotel beherbergen und könnte bei einem Durchmesser von 58 Metern fünf Geschosse in die Höhe ragen. Der nördliche Gebäudering ist zwar schmaler, dafür aber höher: Nur 33 Meter Durchmesser, aber acht Stockwerke stellt sich der Investor hier laut Plan vor, die als Büros genutzt werden. Ein vierstöckiger Zwischenbau soll die beiden Ringe verbinden, die sich jeweils um einen Innenhof legen. Unter dem Gebäude würde eine Tiefgarage entstehen, weitere Parkplätze könnten oberirdisch vor dem Klinikteil des Gebäudes angelegt werden. In einer Variante des Entwurfs dehnt sich der Gebäudekomplex noch weiter nach Norden aus.

Die Bauverwaltung der Stadt Garching bewertet das Vorhaben grundsätzlich positiv. Für das Gelände des Gewerbeparks besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan; seit der Business Campus 2005 in Bau gegangen ist, hat sich dort eine bunte Mischung aus Betrieben angesiedelt, nicht zuletzt zur Freude der Stadt, die so auf zuverlässige Gewerbesteuereinnahmen zählen kann. Da der Business Campus nach eigener Zielsetzung als "multifunktionaler Büro- und Dienstleistungspark" angelegt ist, steht er nach den Vorgaben der Stadt Gewerbebetrieben aller Art wie auch öffentlichen Betrieben offen, um dort Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude zu errichten; ausnahmeweise können auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zugelassen werden.

Ein Hotelbetrieb wäre an dieser Stelle also zulässig. Die Garchinger Bauverwaltung weist jedoch darauf hin, dass im Bereich des Business Campus für Hotels eigentlich ein Sondergebiet festgesetzt wurde und ein weiterer Hotelstandort als nicht notwendig erachtet wird. Bei einer Tagesklinik würde es sich um eine medizinische Nutzung handeln, die wohl Aussicht auf eine Ausnahmegenehmigung hätte - vorausgesetzt auch die weiteren Details wie Betriebszeiten und Patientenkreis passen ins Bild. Der Garchinger Bauausschuss muss an diesem Donnerstag über den Antrag entscheiden.