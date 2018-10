4. Oktober 2018, 21:47 Uhr Garching Tag der offenen Tür am Campus Garching

In ihrem Jubiläumsjahr trumpft die Technische Universität München mit einem besonderen Programm am Tag der offenen Tür auf. Fast 800 Veranstaltungen sind am Samstag, 18. Oktober, zwischen 11 und 18 Uhr geplant. Auch der Garchinger Wissenschaftscampus beteiligt sich mit vielen Programmpunkten für Kinder und Erwachsene. Galileo - die neue Mitte - präsentiert sich und das staatliche Bauamt zeigt, wie der Campus wachsen wird. Informationen unter www.tag-der-offenen-tuer.tum150.events.