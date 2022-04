Entfernte Welten lassen sich in der Supernova in Garching erleben.

Warum gibt es Jahreszeiten? Warum Tag und Nacht? Gibt es noch Leben außerhalb der Erde? Nicht nur Kinder interessieren die Antworten, die wunderbar verständlich in der ständigen Ausstellung der Supernova erklärt sind. Schon von außen zeigt das Gebäude auf dem Wissenschaftscampus in Garching, dass es um Astronomie und das Weltall geht. Das Haus steht für eine Supernova, einen sterbenden Stern, der Masse auf einen zweiten überträgt, der dann explodiert. Dabei strahlt die Supernova so hell wie alle Sterne der Milchstraße zusammen.

Betrieben wird das Gebäude von der Europäischen Südsternwarte (ESO), die gleich nebenan ihr Domizil hat. Sie ermöglicht es den Besuchern, einen kurzweiligen und lehrreichen Ausflug ins Weltall zu unternehmen und mehr über die Arbeit der ESO, beispielsweise in der Atacama-Wüste, zu erfahren. An vielen Stationen gibt es die Möglichkeit, selbst etwas auszuprobieren. Besonders zu empfehlen ist ein Besuch des Planetariums, in dem sich Zuschauer fühlen wie auf der Brücke des Raumschiffs Enterprise. Das geht jedoch nur mit Anmeldung und kostet auch Eintritt, genauso wie die Führungen gebucht werden müssen. Die Ausstellung ist dagegen ständig geöffnet und kostenlos für Besucher. Die Supernova ist montags und dienstags geschlossen, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12.30 und 13.30 bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist sie auch mit der U-Bahn U 6, Haltestelle Garching-Forschungszentrum.