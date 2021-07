Dreimal pro Schuljahr haben Schülerinnen und Schüler wie auch alle interessierten Eltern und Bürger Gelegenheit, am Werner-Heisenberg-Gymnasium international renommierte Wissenschaftler der TU und der benachbarten Forschungsinstitute live zu erleben. Am Donnerstag, 22. Juli, wird der Astronom Michael Sterzik von der Europäischen Südsternwarte ESO anschaulich von seinen jüngsten Forschungen berichten. "Die Suche nach außerirdischem Leben - und was wir von der Erde lernen können" lautet der Titel seines Vortrags, der um 20 Uhr im Theatron auf dem Außengelände des Gymnasiums beginnt. Eintritt ist frei.