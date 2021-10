Über Wochen haben sie die Garchinger Innenstadt verziert und vielleicht manchen Spaziergänger zum Nachdenken angeregt: Die knapp 80 hölzernen Stelen, die verschiedene Garchinger Bürgerinnen und Institutionen nach dem Aufruf des Kunstvereins Kunst-Kompass München-Nord künstlerisch gestaltet haben. An diesem Samstag, 23. Oktober, werden die Kunstwerke nun für einen guten Zweck versteigert. Von 14.30 Uhr an bis etwa 16 Uhr wird der langjährige Leiter der VHS Nord, Herbert Becke, die kreativ gewandeten Stelen und die Arbeiten jeweils meistbietend versteigern. Der Erlös geht an den Garchinger Tisch. Weitere Information unter kunst-kompass.com.