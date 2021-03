Die IG Metall München plant am Dienstag, 23. März, einen Demonstrationszug in Garching, durch den es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 471 kommt. Wie das Rathaus mitteilt, beginnt die Kundgebung um 9.30 Uhr bei der Firma Voith. Die Teilnehmer werden sich von der Daimlerstraße zur B 471 bewegen und dann zum Ausgangspunkt zurück. Bis 11 Uhr wird mit Auswirkungen auf den Verkehr gerechnet. Es werde nicht möglich sein, den Zug zu überholen. Versuche würden durch die Polizei unterbunden, heißt es vom Rathaus. Stau auf der B 471 sei zu erwarten. Die IG Metall und die Arbeitgeber in Bayern stehen vor einer Tarifauseinandersetzung. Die dritte Woche mit Warnstreiks ist gerade vorbei. An den Warnstreiks beteiligten sich der Gewerkschaft zufolge kleinere Betriebe wie die Aufzugsbauer Thyssenkrupp, Schindler, Otis und Kone. Auch Beschäftigte von Mittelständlern wie Meiller oder Diehl Aviation hätten mitgemacht. Außerhalb Münchens habe bei Sumitomo in Markt Indersdorf fast die gesamte Belegschaft Gesicht gezeigt.