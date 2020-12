Wegen des anhaltend rasanten Infektionsgeschehens haben sich die Verwaltungsspitzen in Garching am Montagvormittag dazu entschlossen, die für Mittwoch, 9. Dezember, geplante Stadtratssitzung abzusagen. Hintergrund ist laut Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) die an diesem Tag in Kraft tretenden Verschärfungen der Corona-Regeln in Bayern. Die Rathaus-Abteilungen seien der Meinung, dass keiner der Tagesordnungspunkte, die für die Stadtratssitzung am Mittwoch angesetzt wurden, zwingend im Dezember behandelt werden müsse. Daher sollten alle unnötigen Kontakte vermieden werden. Die Stadt möchte mit "gutem Beispiel voranschreiten, wenn wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich an die neue Verordnung halten", heißt es aus dem Rathaus.