1. August 2019, 22:06 Uhr Garching Stadtentwicklung bleibt umstritten

Die Grünen stimmen gegen den Flächennutzungsplan

Gegen die Stimmen der beiden Grünen hat der Garchinger Stadtrat in der letzten Sitzung vor den Ferien den Feststellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan gefasst. Grünen-Fraktionssprecher Hans Peter Adolf führte zuvor verschiedene Gründe für die Ablehnung an. Da ist einmal der geplante neue Wertstoffhof, der an der Autobahnausfahrt Nord entstehen soll. "Ein völlig ungeeigneter Platz", wie Adolf findet, zum einen, weil er zu weit weg vom Ort ist, zum anderen weil diese Stelle ohnehin schon stark von Verkehr belastet sei. Der andere große Kritikpunkt bezieht sich auf den "sehr großen Flächenverbrauch, gerade von landwirtschaftlichen Flächen", darauf sollte die Stadt mehr achten, forderte Adolf. Albert Biersack (CSU) machte darauf aufmerksam, dass er auf den Verlust der landwirtschaftlichen Flächen schon vor 15 Jahren hingewiesen habe. "Interessiert hat's keinen", sagte er. Jetzt damit zu kommen, sei reichlich spät.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) verteidigte den Plan dagegen. Er forderte, endlich mal einen Schlussstrich unter den Flächennutzungsplan zu ziehen, der mit jedem Bebauungsplan verzögert worden sei. Für den Bauhof sieht er schlicht keine Standortalternative, jedenfalls keine, bei der die Stadt die Grundstücke hielte. "Wir können gerne darüber reden", sagte Gruchmann in Richtung Adolf, wenn dieser Grundstücksbesitzer kenne, die ein geeignetes Areal anbieten könnten. Zum Flächenverbrauch sagte Gruchmann, dass die gesamte Region rund um München vom Boom profitiere: "Da sollten wir uns nicht verwehren." Garching verfüge jedoch über genügend Ausgleichsflächen.

Den Flächenverbrauch sprach auch Götz Braun (SPD) an. Der Vorsitzende der Ortsgruppe des Bundes Naturschutz sieht das Problem, sagt aber: "Ich kann es mit meinen Zielen und Vorstellungen vereinbaren." Für ihn sei entscheidend, "dass wir uns an diesen Flächennutzungsplan halten". Auch er forderte, für den Bauhof eine andere Lösung zu finden. "Er sollte so nah wie möglich an der Wohnbebauung sein." Gegen den Beschluss stimmten Hans Peter Adolf und Werner Landmann.