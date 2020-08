Im September ist es so weit: Garchinger können die innerstädtischen Buslinien L 290 und L 293 kostenlos benutzen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hatte erst im Juni beschlossen, den Versuch zunächst auf ein Jahr zur Probe laufen zu lassen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Bürger keine Fahrscheine mehr lösen müssen. Wer einsteigt, muss eine gültige Streifen- oder Kurzstreckenkarte kaufen und entwerten. Gegen Vorlage der in diesen Bussen abgestempelten Karten können Fahrten nach dem 1. September zur Erstattung angemeldet werden. Um den bürokratischen Aufwand in Grenzen zu halten, bittet die Stadt darum, Fahrscheine zu sammeln und samt Formular abzugeben. So können die Fahrten von September an im Januar 2021 zurückerstattet werden. Im Mai sollen dann die Fahrten von 2021 bis April und im September nächsten Jahres die Fahrten von Mai bis dahin abgerechnet werden. Das Formular ist im Garchinger Rathaus (Zimmer 0.06) erhältlich und soll rechtzeitig auf der städtischen Homepage (www.garching.de) stehen. Erstattet wird das Geld per Überweisung auf das Konto des Antragstellers. Wer noch Fragen hat, kann sich im Rathaus an Siegmar Trier wenden (Zimmer 0.16, E-Mail: siegmar.trier@garching.de).