Derzeit wird der Rohbau des Mehrzweckgebäudes für die Volkshochschule an der Ecke Telschow- und Niels-Bohr-Straße in Garching erstellt. Weil es auf der Baustelle eng zugeht, ist es notwendig, die Telschowstraße auf Höhe der Baustelle zu sperren. Die von Montag, 12. Juli, an geplante Sperrung verschiebt sich wegen Bauverzögerungen. Die Bürger werden über den neuen Zeitpunkt informiert, sobald er bekannt ist. Die Sperrung geht voraussichtlich bis 28. Februar. Die Zufahrt zu Ein- und Ausfahrten sowie zur Rathaustiefgarage bleibt gewährleistet.