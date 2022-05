Die Hilfe für die Ukraine im Landkreis München hat viele Gesichter. Auch ganz junge: Die beiden Zwillingsschwestern Pia und Paula Mielich haben sich zu ihrem zwölften Geburtstag etwas ganz Besonderes von ihren Freunden gewünscht - statt Geschenken nämlich kleine Geldspenden, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Bei der Aktion kamen stolze 105 Euro zusammen, welche die beiden Mädchen in einer Spardose dem Helferkreis Garching übergeben haben, zur großen Freude der Koordinatorinnen Nicola Gerhardt und Evgenia Sheveleva. Das Geld soll dazu beitragen, Medikamente für ukrainische Krankenhäuser zu kaufen. Der Garchinger Helferkreis lädt immer montags zwischen 15 und 18 Uhr zu einem "Meeting Point" in den Pfarrsaal von St. Severin ein. Dort können sich ankommende Geflüchtete versorgen und Hilfe bei bürokratischen Prozessen erhalten, zudem werden Spenden angenommen und es gibt Kaffee und Kuchen.