Die SPD möchte im Landkreis autonom fahrende Busse testen. Die Kreistagsfraktion fordert in einem Antrag einen Pilotversuch auf dem Forschungsgelände in Garching. Dort soll für einen Probezeitraum in der Praxis geprobt und ausgewertet werden, inwiefern Busse ohne Fahrer möglich sind. So könne man sich einen Überblick über das Potenzial und die Einsatzmöglichkeiten verschaffen, begründen Ingrid Lenz-Aktas und Annette Ganssmüller-Maluche ihren Vorstoß. Das Gelände in Garching halten sie wegen der Lage und Streckenlänge für geeignet, aber auch weil dort der Innovation aufgeschlossene Fahrgäste aus Universität und Forschungseinrichtungen zu erwarten seien.