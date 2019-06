21. Juni 2019, 22:19 Uhr Garching SPD sagt Sommerfest ab

Eigentlich wollte die Garchinger SPD an diesem Samstag groß feiern, den Sommer und die Sonnwende. Die Sause sollte am Garchinger See stattfinden, doch daraus wird jetzt nichts. Schuld sind die schlechten Wetteraussichten. Deswegen hat der Ortsverein die Feier abgesagt. Der Trost an alle, die sich schon gefreut hatten: spätestens bei der Wiesbierprobe gebe es ein Wiedersehen, heißt es auf der Homepage der Partei.