Auch an Garchings Schulen soll geprüft werden, inwieweit Luftreinigungsgeräte in den Klassenzimmern dabei helfen können, die Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Das beantragt die Fraktion der SPD im Stadtrat. Der Bauausschuss soll sich nach dem Willen der Sozialdemokraten bis zu seiner Sitzung am 10. November informieren, wie es derzeit um die mechanischen Lüftungsmöglichkeiten in den beiden Garchinger Grundschulen sowie an der Max-Mannheimer-Mittelschule bestellt ist und dann "gegebenenfalls einen Beschluss über die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten" fassen. Eine Studie der Bundeswehruniversität Neubiberg hat jüngst nahegelegt, dass Filtergeräte die Virenlast in der Luft deutlich reduzieren können.