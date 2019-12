Die Stadt Garching plant, an ihre Bürger zu appellieren, zu Silvester weniger Kracher und Raketen in die Luft zu schießen. Dritter Bürgermeister Walter Kratzl (Grüne) hatte das im Stadtrat angeregt und auf die positiven Erfahrungen der Lasershow während der Bürgerwoche hingewiesen. "Wenn wir Appelle an die Bürger richten, bei einigen wird's wirken und vielleicht erreichen wir dadurch weniger Luftverschmutzung", sagte Kratzl. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) stimmte zu und berichtete, ein solcher Appell sei bereits vorgesehen, die Verwaltung wolle aber die "staade Zeit" abwarten und Böller würden auch erst vom 28. Dezember an verkauft. Gruchmann sagte, beim Silvesterball im Bürgerhaus sei sowieso ein kleines Feuerwerk geplant, das sei selbstverständlich offen für Zuschauer. Außerdem ist zu diesem Jahreswechsel vorgesehen, die Knallerei zu Silvester mit den neuen Messstationen zu verfolgen, um zu prüfen, welche Auswirkungen die Silvesternacht auf die Feinstaubbelastung habe, sagte der Bürgermeister. Jürgen Ascherl, Fraktionssprecher der CSU, regte noch an, die Erfahrungen der Landeshauptstadt zu berücksichtigen, die in diesem Jahr ein Verbot für Feuerwerkskörper in Teilen der Altstadt ausgesprochen hat.