Der Anbieter "Tier" will in der Universitätsstadt mit Verleihsystem inklusive E-Bikes expandieren.

Von Irmengard Gnau, Garching

Die grünen Elektro-Roller oder Scooter der Marke "Tier" gehören in Städten wie München zum Stadtbild. Seit 2019 ist der Anbieter aus Berlin offizieller Partner der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG. Nun will die Firma Tier auch in Garching expandieren. 200 Elektro-Leih-Scooter und 100 Leih-Elektro-Fahrräder könnten schon bald durch die Universitätsstadt rollen, mit der Option auf mehr.

Ein echtes Einspruchsrecht hat die Kommune dabei nicht. Vor drei Jahren wurde unter dem damaligen CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung beschlossen und damit die Tür geöffnet für eine Welle an E-Scootern, die seither über Städte und Gemeinden schwappt. Die Mietfahrzeuge können per App freigeschaltet werden und sollen für kurze Strecken eine Alternative zum Zu-Fuß-Gehen sein. Für Kommunen sieht die Verordnung keine gesonderten Regelungsmöglichkeiten vor, wie sie den Anbietern bindende oder sanktionsfähige Vorgaben machen können. Die Firma Tier tritt allerdings kooperativ auf und will die Bedingungen für den E-Tretroller-Verleih in Abstimmung mit der Stadt festlegen in einer freiwilligen Selbstverpflichtungserklärung.

Die MVG wird ihr Mietradangebot weiterführen, es allerdings in der näheren Zukunft nach eigener Aussage nicht erweitern, auch nicht um E-Bikes. Im Stadtrat war die Stimmung gegenüber dem neuen Angebot von "Tier" angesichts dieser Voraussetzungen grundsätzlich positiv. Skepsis äußerten einige allerdings gegenüber dem Free-Floating-Modell, bei dem die Scooter im Stadtgebiet überall abgestellt werden können, wo nicht in der zugehörigen App explizit eine Parkverbotszone festgesetzt ist. Andererseits würde dieses Modell ermöglichen, dass die Scooter auch in vom Zentrum entfernteren Ortsteile benutzt werden. Da Tier ein Lager in Garching-Hochbrück betreibt, verspricht der Anbieter, sich um kaputte oder umgefallene Scooter rasch kümmern zu können.

Eine Entscheidung über die Details des Verleihstarts in Garching soll im Herbst fallen.