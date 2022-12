Der Schulkindergarten in Garching bekommt ein neues Zuhause: Spätestens zum Beginn des Schuljahres 2023/24 wird er ins Erdgeschoss des ehemaligen Volkshochschulgebäudes an der Bürgermeister-Wagner-Straße umziehen. In den vergangenen drei Jahren hatte die Einrichtung ihre Räumlichkeiten im Werner-Heisenberg-Gymnasium. Weil die Schule angesichts der Wiedereinführung des G9 und steigender Schülerzahlen allerdings all Räume selbst benötigt, muss die Stadt für den Kindergarten eine andere Lösung finden. Die ist nun gefunden.

Mit dem Schulkindergarten unterhält die Stadt Garching ein im Landkreis München einmaliges Angebot. Dort werden Kinder, die vom Alter her schon in die Grundschule gehen sollten, aber noch nicht alle Anforderungen erfüllen, ein Jahr lang gezielt auf die Schule vorbereitet. Zentrale Ziele sind es, das soziale Verhalten, die Sinne und Lernkompetenzen zu stärken, damit alle Kinder beim Schuleintritt gute Bildungs- und Entwicklungschancen haben. Die Nachfrage übersteigt derzeit die 20 verfügbaren Plätze.

Mit dem Umzug in das ehemalige VHS-Gebäude könnten diese auf 30 Plätze erhöht werden. Sowohl die Einrichtungsleitung als auch das Team sprechen sich laut Verwaltung für einen Umzug aus. Die Stadt will das Gebäude nun für knapp 180 000 Euro so herrichten, dass es für die Kinder geeignet ist, unter anderem mit neuen Toiletten, einem neuen Außenbereich und aktualisiertem Brandschutz.