Die Schrottfahrräder an den U-Bahnstationen Garching, Hochbrück und Forschungszentrum verschandeln das Stadtbild, aber nicht mehr lange. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der P+R Park & Ride GmbH an den U-Bahnstationen Garching (Maibaumplatz und Helmut-Karl-Platz), Hochbrück und Forschungszentrum werden am Donnerstag, 20. Mai, die offensichtlich herrenlose Altfahrräder entfernen. Entsprechende Hinweise sind bereits an den Fahrradabstellanlagen angebracht worden. Sollte ein Rad versehentlich entfernt werden, so können Betroffene sich an die P+R Park & Ride GmbH (Tel. 089/ 32 46 47 48, E-Mail: info@parkundride.de) wenden.