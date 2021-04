Studieren findet derzeit fast ausnahmslos digital statt - und auch die meisten Studentenwohnheime, wie etwas das StudiTum in Garching sind der kaum bewohnt oder geschlossen. Die Einrichtung in Garching an der Lichtenbergstraße 3 wird daher kurzfristig umfunktioniert. Von Dienstag, 27. April, an können dort in einem neu eingerichteten Corona-Schnelltestzentrum Abstriche gemacht werden. Jeweils Dienstag bis Samstag von 7 bis 17 Uhr können sich Menschen dort kostenlos mit einem Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Zum Termin muss ein Personalausweis mitgebracht werden. Termine können auf der Homepage www.schnelltest-studitum.de gebucht werden. Schnelltest sind in Garching auch weiterhin im Zentrum an der Gabelsbergerstraße 43 möglich.