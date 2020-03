"Das Garchinger Blasorchester bläst den Garchinger Parteien zum Wahlausklang nochmals den Marsch", hieß es in der Ankündigung. Aufgrund des sich ausbreitenden Virus hat der zweiten Bürgermeister Alfons Kraft das Konzert, das am Samstag, 14. März, von 10.30 bis 11.30 Uhr auf dem Rathausplatz stattfinden sollte, kurzfristig abgesagt. Initiiert wurde das Konzert als parteiübergreifende Aktion. Ob die bayerische Landesvorsitzende Natascha Kohnen (SPD) dennoch gegen 11 Uhr am Wahlstand auf dem Rathausmarkt sein wird, war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.