18. Februar 2019, 21:42 Uhr Garching Saisonauftakt im Theaterzelt

Als Kinofilm löste "Saturday Night Fever" Ende der Siebziger eine weltweite Discowelle aus und machte John Travolta zum Star. Legendär wurde der Soundtrack mit Hits der Bee Gees wie "Stayin Alive", "Night Fever" oder "How Deep is Your Love?". Mit der Musical-Version von "Saturday Night Fever" startet an diesem Samstag, 23. Februar, der Kulturbetrieb im Theaterzelt am Bürgerpark Garching. Wie berichtet finden wegen Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses alle kulturellen Veranstaltungen in Garching von Februar bis April in dem beheizten Theaterzelt am Hüterweg statt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, für die Besucher hat der Kulturreferat einen Shuttle-Bus-Service zwischen Maibaumplatz und Theaterzelt eingerichtet: Die Hinfahrten sind jeweils von 19 bis 19.45 Uhr, bei den Kindertheater-Veranstaltung von 14 bis 14.45 Uhr. Rückfahrten finden bis 30 Minuten nach Veranstaltungsende statt. Das Theaterzelt-Foyer öffnet jeweils 1,5 Stunden vor Veranstaltungsbeginn.