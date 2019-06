26. Juni 2019, 22:25 Uhr Garching Rosskastanien werden gekürzt

Die zwei Rosskastanien am Garchinger Bürgerplatz gehören schon lange zu den Sorgenkindern. Sie zeigen ein auch für den Laien nur unschwer zu erkennendes Krankheitsbild, teilt die Stadt mit. Deswegen sind nun baldmöglichst Pflegemaßnahmen an den Bäumen geplant, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, und um die befallenen Bereiche zu entfernen und damit zu verhindern, dass sich die Krankheit ausbreitet. Hierzu müssen die Kronen eingekürzt und totes Holz entnommen werden. Das soll spätestens in der nächsten Woche passieren.