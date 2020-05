Der Römerhof in Garching wird mit zwei barrierefreien Toiletten ausgestattet und die Räume der Nachbarschaftshilfe werden den Bedürfnissen einer Großtagespflege entsprechend umgebaut. Außerdem muss die Stadt für besseren Brandschutz gut 160 000 Euro aufbringen. Das hat der Stadtrat nun einstimmig auf den Weg gebracht.

Der Römerhof beherbergt zahlreiche Vereine, die Musikschule und das Theater. Es war immer wieder erweitert und umgebaut worden, doch zuletzt waren Brandschutzmängel bekannt geworden. Die Stadt hat in den vergangenen zwei Jahren den ganzen Komplex untersuchen lassen und dabei festgestellt, dass auch etliche Baugenehmigungen nicht mehr auffindbar sind. Der gesamte Baubestand ist nun erfasst und digitalisiert, der Brandschutz soll an die neuen Anforderungen angepasst werden. Außerdem sollen zwei barrierefreie Toiletten eingebaut werden. Eine dient den Besuchern des Theaters. Sie wird im Theaterfoyer im Bereich der Umkleide des Tanz-Studios entstehen, die Kosten sind mit circa 55 000 Euro aufgelistet. Die zweite Toilette ist für die Musikschule geplant. Sie soll im Untergeschoss der Musikschule eingebaut werden in einem Teilbereich des Instrumentenlagers. Die Kosten würden sich auf etwa 52 000 Euro belaufen. Die Pläne sind mit dem Behindertenbeirat abgesprochen, der sich schon seit Jahren für Toiletten in dem Gebäude einsetzt. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) freute sich, dass damit die Voraussetzungen geschaffen sind, dass die Programme im Haus auch von Menschen mit Behinderung besucht werden können, auch wenn das einen höheren Personalaufwand bedeute, da der Aufzug nur von geschultem Personal bedient werden dürfe. Gerlinde Schmolke (SPD), die sich in vielen Sitzungen nach dem Fortschritt der Planungen für die Toiletten erkundigt und stets die Notwendigkeit und Dringlichkeit betont hatte, bedankte sich in der Sitzung, dass es nun endlich ein Stück vorwärts geht. Die erste Begehung der Räume habe vor drei Jahren stattgefunden.

Ebenfalls umgebaut werden die Räume der Nachbarschaftshilfe. Die Kosten dafür beliefen sich auf etwa 37 400 Euro. Wegen der veränderten Nutzungen in dem Komplex müsse auch ein neuer Stellplatznachweis geführt werden. 26 Stellplätze für Autos und 35 für Fahrräder werden ausgewiesen. Der Stadtrat hat die Bauanträge mit Brandschutznachweis beschlossen, sicherheitsrelevante Brandschutzmaßnahmen wie etwa die Ausstattung der Räume mit rauchvernetzten Rauchmeldern zur Brandfrüherkennung seien laut Vorlage bereits veranlasst worden.