Von Irmengard Gnau, Garching

Der Römerhof zählt zu den ältesten Gebäuden der heutigen Universitätsstadt Garching. Historisch belegt ist das Anwesen schon seit 1231. Lange zählte es zu den größten landwirtschaftlichen Gutshöfen des Ortes. Nach wechselnden Besitzern - unter anderem diente der heutige Römerhof Ernst Hüdepohl, Bürgermeister in Garching während der Zeit der NS-Diktatur 1938 bis 1945, als Wohnsitz - kaufte die Gemeinde Garching 1971 das Gut und baute die Gebäude teilweise um. Im einstigen Wohnhaus richtete die Kommune den Kindergarten "Spatzennest" ein, der heuer sein 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. Daneben sind heute weitere Sozialeinrichtungen wie die Arbeiterwohlfahrt und die Secondhand-Schatzkammer der Nachbarschaftshilfe im Römerhof beheimatet, außerdem die Musikschule und das "Theater im Römerhof", auch die Tanzschule und mehrere Vereine sowie der Bauhof nutzen das historische Gebäude.

Nun steht eine Sanierung an. Noch laufen die Vorarbeiten, doch dass einiges gerichtet werden muss, haben Untersuchungen am Bestand bereits vor Jahren gezeigt. Insbesondere die Decken im Nordflügel im Bereich von Großtagespflege, Arbeiterwohlfahrt, Kindergarten und einer Einliegerwohnung müssten brandschutztechnisch und statisch ertüchtigt werden, befanden die Experten. Um eine detaillierte Planung aufstellen zu können, hat die Stadt ein entsprechendes Gutachten zu Brandschutz und Statik in Auftrag gegeben. Dieses ist inzwischen abgeschlossen. Auch vom Landratsamt München, der zuständigen Aufsichtsbehörde, liegt die nötige Baugenehmigung vor. Arbeitsaufträge an externe Baufirmen wurden allerdings noch nicht vergeben. Angesichts der Sommerferien sei anzunehmen, dass derzeit nur wenige Firmen auf eine Ausschreibung reagieren würden, sagt Klaus Zettl, Leiter des Garchinger Bauamts, auf Anfrage. Daher will die Stadt die Vergaben erst anstoßen, wenn sie wieder bessere Resonanz vermutet.

Auch an der Detailplanung feilt die Bauverwaltung noch. Welche Arbeiten wo genau nötig werden und wie man diese am besten koordinieren kann, soll auch mit den betroffenen Nutzern besprochen werden. Allein im Kindergarten "Spatzennest" werden bis zu 65 Kinder betreut. Das Ziel sei, sagt Zettl, dass die Sanierung den Betrieb der Einrichtungen möglichst wenig beeinträchtigt.

Sollten größere Bauteile gemeinsam saniert werden müssen, um etwa zusätzliche Decken für den Brandschutz einzuziehen, könnten aber auch Ausweichquartiere für einzelne Einrichtungen nötig und sinnvoll sein. Diese Details gilt es jetzt für die Verwaltung zu klären.

Möglicherweise muss auch an den knapp 22 Meter hohen, markanten Schornstein Hand angelegt werden. Bei dem Klinkeraufbau auf dem Ostflügel wurden abgebröckelte oder lockere Fugen im Mauerwerk festgestellt. Der von Kletterpflanzen bewachsene Kamin ist schon länger nicht mehr in Betrieb. Um festzustellen, ob er noch standfest genug ist oder möglicherweise abgetragen werden muss, wird der Schornstein in diesen Tagen eingerüstet und eingehend untersucht. Im Herbst will die Verwaltung den Stadträten ihre Ergebnisse und Überlegungen zum Zeitplan, den anstehenden Maßnahmen und nicht zuletzt den voraussichtlichen Kosten der Sanierung vorstellen.