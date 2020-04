Seit 1. März leitet Robert Rieck die Verwaltung der Forschungs-Neutronenquelle (FRM II) in Garching. Er folgt auf Johannes Nußbickel, der nach dreieinhalb Jahren als FRM II-Verwaltungsdirektor im Dezember 2019 die Leitung der Finanzabteilung der LMU übernahm. Robert Rieck, 42, bringt Erfahrung als Rechtsanwalt, aus der Mitarbeit im TUM Legal Office und im Center for Study and Teaching sowie aus der Mitarbeit in der Verwaltungsleitung der Hochschule für Politik München mit. In den vergangenen viereinhalb Jahren begleitete er von Seiten der Technischen Universität München (TUM) den Wasserrechtsantrag des FRM II. Im Direktorium der Forschungs-Neutronenquelle ist er nun für Finanzen, Rechtliches, Verträge und Personal zuständig.