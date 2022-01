Von Anna-Maria Salmen, Garching

Omikron, 2 G, Protestmärsche - optimistisch und gut gelaunt zu bleiben, ist aktuell nicht einfach. Wieso das Thema also nicht einmal mit etwas Humor betrachten, zumal in der Faschingszeit? Die Garchinger Bäckerei Riedmair versucht, gegen die trübe Stimmung anzukämpfen: Ihre Filialen werden zu "Impfzentren des RKI" - des Riedmair-Krapfen-Instituts. Mit Booster-Krapfen will man den Kunden in dieser Woche ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die SZ hat mit Verkaufsleiter Jürgen Wachter über die Aktion gesprochen.

SZ: Krapfen gegen das Virus - tatsächlich immunisieren kann Gebäck ja nicht. Wogegen kann es trotzdem helfen?

Jürgen Wachter: Unser Booster ist als Gute-Laune-Impfung zu verstehen. Wenn wir Krapfen auf den Markt bringen, versuchen wir dabei immer, lustige Themen aufzugreifen. Corona ist natürlich nicht lustig, aber es hilft in dieser Situation auch nicht, immer nur schlecht drauf zu sein. Und gute Laune stärkt ja das Immunsystem.

Detailansicht öffnen Bereit zur Booster-Impfung: Jürgen Wachter von der Bäckerei Riedmair. (Foto: privat)

Welche "Impfstoffe" stehen denn bei Ihnen zur Auswahl?

Den Booster-Krapfen mit Schokomousse und Cassis, also schwarze Johannisbeere, gibt es erst mal nur eine Woche lang. Dann schauen wir, ob bis dahin schon alle geboostert sind oder ob wir ihn später nochmal anbieten. Ansonsten haben wir unseren K.d.W. - den Krapfen der Woche. Gerade ist das der Einhorn-Krapfen mit weißer Schokolade und Himbeere. Auch die Klassiker wie Nutella oder Hagebutte bekommt man bei uns, und auch etwas mit Alkohol gibt es.

Kann man sich bei Ihnen auch mehrfach boostern lassen?

Natürlich, das wäre sogar wünschenswert. Wir haben einen großen Impfvorrat, der nicht verfallen soll.

Wie ist die gerechte Verteilung der Booster gesichert?

Zusätzlich zu unseren 16 Impfstationen bieten wir eine Online-Terminvergabe an, damit man sich seine Rationen vorbestellen und dann vor Ort abholen kann. Da bekommt auch jeder sofort einen Termin und muss nicht lange anstehen - außer vielleicht am Rosenmontag oder Faschingsdienstag.

Zu welchen Nebenwirkungen kann es bei Ihrem Angebot kommen?

Uns sind keine Nebenwirkungen bekannt, die einzige könnte vielleicht ein Dauergrinsen nach dem Verzehr sein. Und dass man immer wieder zurück zu unseren Impfzentren will, um sich Nachschub zu holen. Aber wenn man sich nach dem Krapfen-Essen genug bewegt, ist nichts zu befürchten.

Detailansicht öffnen Das "Impf-Team" der Bäckerei. (Foto: privat)

Brauchen also auch Impfgegner bei Ihnen keine Angst zu haben?

Gegner der guten Laune gibt es ja noch nicht. Solange man mit Mundschutz kommt, ist jeder bei uns willkommen.

Stellen Sie denn auch Booster-Zertifikate aus?

Leider noch nicht. Aber das wäre vielleicht eine Anregung.

Haben Sie vom echten RKI schon Rückmeldungen zu Ihrer Aktion bekommen?

Wir haben heuer eine Pressemitteilung an Herrn Lauterbach geschickt. Aber vom echten RKI haben wir noch nichts gehört, die haben ja momentan auch Wichtigeres zu tun. Wir kümmern uns um die gute Laune und gesunde Ernährung, während wir für alle Fälle für das RKI bereitstehen.