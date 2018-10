25. Oktober 2018, 22:15 Uhr Garching Revolution gegen den Kaiser

Am 1. November 1918 begann mit dem Kieler Matrosenaufstand die Revolution gegen den Kaiser und seinen Krieg. Sechs Tage später rief Kurt Eisner in München die Republik aus. Nach seiner Ermordung proklamierte der Arbeiter- und Soldatenrat am 7. April 1919 die Bayerische Räterepublik. Anfang Mai wurde die Revolution durch die von Berlin eingesetzten Freikorps blutig niedergeschlagen. Damit wurde die Grundlage für den deutschen Faschismus gelegt. Die Politologin Michaela Karl widmet sich dem Thema in ihrem Vortrag in der Stadtbücherei Garching am Dienstag, 13. November, 19.30 Uhr. Kostenlose Karten für die Veranstaltung in Kooperation mit der VHS Nord gibt es an der Infotheke der Stadtbücherei.