21. Oktober 2018, 21:49 Uhr Garching Reparieren im Café

Es wird wieder an kaputten Geräten geschraubt und gedreht. Am Samstag, 27. Oktober, findet im Gemeindesaal der evangelischen Laudatekirche in Garching am Martin-Luther-Platz 1 von 14 bis 17 Uhr das Repair-Café statt. Mitgebracht werden können Spielzeug, Haushalts- und Musikgeräte, Dekoartikel, Textilien und Kleidung und gegebenenfalls Ersatzteile. Es gibt Kuchen und Kaffee. Weiter Informationen gibt es bei Ulrike Haerendel (E-Mail: kontakt@lebendige-ortsmitte.de, Telefon: (089/320 67 01).