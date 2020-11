Verschmierte Wände in den Treppenaufgängen der Tiefgarage, haufenweise Überreste von nächtlichen Partys und nun auch noch der Diebstahl eines Feuerlöschers - Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) reicht es: "Diesen zunehmenden Vandalismus in der Tiefgarage werden wir nicht dulden!", heißt es in einer Pressemitteilung des Rathauses. Die Polizei und der städtische Sicherheitsdienst werden in der Garage verstärkt kontrollieren, doch auch die Bevölkerung soll nun für derlei Vorgänge sensibilisiert werden. Wer etwas mitbekomme, wird in dem Schreiben gebeten, Hinweise nicht zurückzuhalten. Auch mit Anzeigen sei zu rechnen.