Der Stadtrat hat eine Entscheidung über die Errichtung eines Radwegs an der Ostseite der Staatsstraße von Dirnismaning nach Garching verschoben. Grund ist der Hinweis des Staatlichen Bauamts Freising, noch im Frühjahr 2020 einen Planer damit zu beauftragen, eine Lösung für den Knotenpunkt B471/Staatsstraße 2350 zu finden. In dem Schreiben an die Stadt nimmt das Bauamt Bezug auf eine Studie der Bundeswehr-Universität, die eine höhenfreie Lösung vorgeschlagen hat. Das aber hätte Auswirkungen auf alle Verkehrswege rundum und würde Anpassungen erfordern. "Wir werden bei den anstehenden Planungsaufgaben auch die Radverkehrsführung und soweit möglich die Belange der Kommunen berücksichtigen", heißt es in einem Schreiben des Bauamts an die Stadt.

Albert Biersack (CSU) war zunächst nicht einverstanden mit der Verschiebung. "Aufs Straßenbauamt warten heißt, es auf den St. Nimmerleinstag verschieben", sagte er. Außerdem fürchtete er, an der Kreuzung soll eine Art Riesenbauwerk entstehen, das in Garching niemand wolle. Die CSU hatte den Antrag für den Bau des Radwegs gestellt, weil es bislang nur auf der Westseite einen solchen gibt, der künftig als Verbindung bis nach München durchgeführt werden soll. Deswegen böte sich ein Bau auch auf der Ostseite an, was den Vorteil habe, dass Radfahrer die Straße nicht mehr queren müssten. Das sei gefährlich und auch der alte Radweg im Westen entspreche nicht mehr heutigen Anforderungen, sagte Biersack. Er sei zu schmal und Sträucher würden zu weit auf den Weg hineinragen.

Hans-Peter Adolf, Fraktionssprecher der Grünen, stimmte Biersack zu. Warten, so befürchtete er, hieße, die Radwege würden auf diese Weise hinten runter fallen. "Es wird immer alles zerredet", schimpfte er. Die Stadt solle in die Offensive gehen. Zweiter Bürgermeister Alfons Kraft (Bürger für Garching) machte dagegen den Vorschlag, den West-Radweg wenigstens zu ertüchtigen und breiter zu machen. Doch Florian Baierl, Sprecher der Unabhängigen Garchinger, wies darauf hin, dass die Stadt keine Planungshoheit an der Staatsstraße habe. Schließlich einigten sich jedoch alle darauf, eine eigene Planung zu verschieben bis zum Juli. Dann sei absehbar, was das Staatliche Bauamt plane, "und wir erkennen, ob unsere Wünsche berücksichtigt werden", sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD).