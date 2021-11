Schwere Kopfverletzungen hat ein 63-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Garching erlitten. Laut Polizeibericht war er gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Römerhofweg in Garching unterwegs, als ein 70-jähriger Autofahrer, der am rechten Fahrbahnrand des Römerhofweges geparkt hatte, zum Aussteigen die Fahrertür öffnete - justament in dem Moment, als der Radler auf seiner Höhe war. Der 63-Jährige, der keinen Schutzhelm trug, prallte gegen die Fahrertür und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.