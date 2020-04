Unter strengen Auflagen dürfen Garchinger Eltern ihre Sorgen über die ihrer Meinung nach unzureichende schulische Versorgung ihrer Kinder artikulieren. Sie fordern eine digitale Aufrüstung und regen Unterricht in Kleingruppen an

Sorge um die Zukunft ihrer Kinder und Unsicherheit treiben viele Eltern momentan um. Sie wissen nicht, wie es an den Schulen weitergeht, und fühlen sich im Stich gelassen. "Diesen Kinder geht es dann doch so wie Langzeitarbeitslosen, wenn das so weitergeht", sagt Steffi Stöhr. Die Mutter von vier Kindern im Alter zwischen acht und 18 Jahren ist dem Aufruf zur Demonstration gefolgt, die die Elternbeiräte Jan Ulrich Maue und Roger Goetzendorff von der Garchinger Grundschule West organisiert haben. "Ich bin nicht pauschal gegen Home-Schooling, aber den Eltern diese Last komplett zu übertragen, das halte ich nicht für in Ordnung", sagt Maue. Zumal nicht klar sei, wie lange der jetzige Zustand noch andauere.

Mittwochmorgen am Garchinger Rathausplatz, wieder ein sonniger Corona-Tag mit kaltem Wind. Die Organisatoren habe eine Ausnahmegenehmigung für die Demo erhalten, mit Auflagen. Zehn Teilnehmer sind erlaubt, zehn gelbe Kreidekreise innerhalb einer mit rot-weißen Bändern abgesperrten Fläche markieren, wo die Teilnehmer stehen dürfen. Fünf Polizisten überwachen das Geschehen. Einige wenige Passanten stehen außerhalb und hören zu, was die Organisatoren zu sagen haben. Maue plädiert für ein digitales Klassenzimmer. Die Krise habe offenbart, "dass die Digitalisierung der Schulen komplett verschlafen wurde", sagt er. Aber sie berge auch die Chance, es in Zukunft besser zu machen. Dafür würden die Eltern ihre Mithilfe anbieten, "wir haben ganz viel Know-how".

Ein Punkt, den auch Goetzendorff aufgreift, der fragt, warum nicht eine Task-Force gebildet werde. Dabei betonen die Organisatoren, es sei keine Kundgebung gegen, sondern für etwas. Beide heben die "unglaubliche Leistung" von Lehrern und Schulleitern hervor. "Nur wegen deren Eigeninitiative bleibt der Laden am Laufen", sagte Maue. Aber Goetzendorff spricht auch von einer Überforderung. "Sie machen es so gut sie können, aber es ist nicht so gut, wie es ginge." Mit dem Geld der Digitalisierungsinitiative sollten zusätzlich alle Eltern mit Geräten ausgestattet werden, "das muss jetzt sofort passieren".

Der größte Vorwurf an das Kultusministerium ist der fehlende Plan, wie der Schulstoff vernünftig vermittelt werden kann. Die Bildung der Kinder müsse sichergestellt werden. Die Eltern wollten sich nicht aus der Verantwortung nehmen, "aber ich sehe im Moment nur, dass sich die Politik aus der Verantwortung zieht", sagt Maue.

Er spricht auch die Befürchtung aus, dass die Viertklässler, die vor dem Übertritt ins Gymnasium stehen, "hinten runterfallen." Mit einem digitalen Klassenzimmer hätten sie bessere Chancen. Steffi Stöhr sieht dagegen "als einzige Option, das Schuljahr zu wiederholen". Bei den Abschlussklassen laufe es ganz gut, bei den anderen weniger, sagt die vierfache Mutter. Von ihren täglichen Problemen erzählen auch andere. "Meine Tochter empfindet die Hausaufgaben als Strafe", berichtet eine Mutter. "Die Motivation fehlt, es müsste einen kurzen Austausch mit den Lehrern geben über eine Plattform. Dann wäre der Ansporn wieder da", sagt Lena Caranciuc. Sie weist auch auf psychische Folgen der Schulauszeit hin. Das kann auch Steffi Stöhr bestätigen. Sie sagt, ihr Jüngster leide am meisten unter der momentanen Situation. "Er vereinsamt langsam." Immerhin, so Stöhr, gebe es seit Dienstag das Angebot der Klassenlehrerin, einen Video-Chat einzurichten. Das finden die Mütter gut. Norbert Fröhler berichtet, dafür müssten die Eltern sich jetzt alle ein Microsoftpaket auf den Computer laden. Für ihn wäre wichtig, dass die Lehrer die Leistungen und Lernerfolge der Kinder überprüften, virtuell oder persönlich. Dazu könnte er sich kleine Gruppen in der Schule vorstellen. Er sei sich sicher, dass die Eltern akzeptieren würden, wenn die Kinder in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr wenigstens stundenweise in der Schule wären.

Die Idee, Gruppen zu beschulen, hat zuvor auch schon Goetzendorff ins Spiel gebracht. "Die Schulen stehen leer", sagt er. "Die Hotels und Messeflächen und Turnhallen auch", ergänzt Stöhr. Maue berichtet von einer Schule in Nordrhein-Westfalen, wo schon Begehungen stattfänden, um den Unterrichtsbeginn unter Einhaltung von Abstandsregeln zu organisieren.

Die Demonstration ist nach einer knappen Stunde vorbei. Maue macht darauf aufmerksam, dass nun alle gleich nach Hause gehen müssten, es sei denn, sie seien spazieren oder zum Einkaufen unterwegs. Aber einige bleiben noch und debattieren. Da ist der Vater, der befürchtet, dass bei langsamem Lerntempo alle die Klasse wiederholen müssen. "Warum bleiben nicht die älteren Leute zu Hause", fragt eine Mutter. "Warum werden nicht alle Kinder getestet?", eine andere. Und was sollen die Eltern machen, die jetzt wieder in die Arbeit gehen müssen? "Das Leben muss weitergehen", sagt eine Mutter.