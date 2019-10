Viele junge Menschen genießen es, lang zu Hause wohnen zu bleiben. Nicht immer zur Freude der Eltern. Am Freitag, 8. November, 20 Uhr, feiert die Garchinger Bauernbühne mit "Hotel Mama - Forever" von Thomas Stammberger im Theater im Römerhof Premiere. Es handelt von einem Ehepaar, das seine Söhne loshaben will. Regie führt Christian Steinfelder. Karten per E-Mail an info@garchinger-bauernbuehne.de und unter Telefon 0162/911 54 95. Weitere Spieltermine unter www.garchinger-bauernbuehne.de.