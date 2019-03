6. März 2019, 17:13 Uhr Garching Postbank zieht in Matratzenladen

Bürgermeister Gruchmann vermittelt neue Räume für die Garchinger Filiale.

Von Gudrun Passarge

Die Garchinger Filiale der Postbank wird voraussichtlich im November ihre neuen Räume an der Münchener Straße 51 eröffnen. Damit geht eine jahrelange Suche zu Ende, in die sich zuletzt auch Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) eingeschaltet hat: Er brachte den Vermieter und die Postbank zusammen. Die Verhandlungen sind jetzt abgeschlossen, der Mietvertrag ist unterzeichnet.

In dem bisherigen Matratzenladen an der Münchner Straße werden die Garchinger künftig ihre Pakete aufgeben können. "Es ist eine optimale Lage", mit Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr und genügend Parkraum. "Ich denke, damit werden auch die Kunden zufrieden sein", sagt eine Sprecherin der Postbank.

Die Postbank war nach ihrem Auszug aus den Räumen an der Niels-Bohr-Straße in Containern an der alten B 471 untergekommen. Doch es war von vorneherein klar, dass es sich dabei nur um ein Provisorium handelte. Die Stadt, der das Grundstück gehört, hatte klargestellt, dass sie den Pachtvertrag kündigen wird, sobald die Planungen für das Feuerwehrhaus anlaufen.

Doch die Postbank tat sich schwer, geeignete Räume in der Universitätsstadt zu finden. Zum einen müssen Lastwagen dort vorfahren können, zum anderen muss die Lage zentral sein, und auch Kunden sollen vor der Postbank parken können. Der Bürgermeister hatte dem Unternehmen schon einige Vorschläge unterbreitet, doch bisher waren alle Verhandlungen stets gescheitert.

Zuletzt brachte Gruchmann den Standort neben der OMV-Tankstelle ins Spiel, denn dort hatte der Eigentümer sich von seinen Bauplänen verabschiedet. Damit war der Weg frei, eine andere Nutzung der Räume zu planen.

Die Postbank wird die Fläche an der Münchener Straße nach Angaben ihrer Sprecherin im August übernehmen. Zunächst müssten aber einige Umbauten erfolgen. Mit der offiziellen Eröffnung rechnet sie Mitte bis Ende November. Bis dahin soll der Betrieb in den Containern an der B 471 nach ihren Angaben weiterlaufen.